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Пленный Щербан рассказал об обучении стрельбе из «кривого» автомата в ВСУ

10:50 01.11.2023
Во время боя Семен получил ранение, некоторые его сослуживцы были убиты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинец Семен Щербан был мобилизован в сентябре текущего года, а уже в октябре сдался в плен. После мобилизации его пару раз вывезли на полигон, где дали пострелять из автомата.

«Мне удалось попасть на полигон, несколько раз пострелять с кривого автомата по мишеням. Подготовки не было, просто стрельба на полигоне. Пару раз постреляли, по две-три обоймы выпустили», - сказал он.

В октябре Семена направили на передовую. Во время боя был ранен и убежал в блиндаж на позиции соседней бригады. При штурме позиций российскими военнослужащими сдался вместе с сослуживцами, находящимися в блиндаже. В ходе боев некоторые военнослужащие ВСУ погибли, многие получили ранения.

Ранее другой украинец призвал соотечественников не идти воевать за интересы США, а если мобилизовали - сдаваться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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