Появились кадры крупного пожара на складе в Подмосковье

По данным МЧС, горят складские помещения в Ленинском городском округе.

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Крупный пожар в промышленно зоне Подмосковья зафиксирован утром 10 ноября. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС России.

«В городском округе Ленинский горит склад на площади 2000 квадратных метров», - уточнили в Telegram службы спасения.

О масштабности начавшегося пожара свидетельствуют клубы черного дыма, которые поднимаются высоко в небо над складским комплексом.

Черный столб виден за несколько километров от очага возгорания - кадрами с места происшествия поделился один из водителей, проезжавших мимо по автомагистрали.

В МЧС уточнили, что пока не располагают информацией о причинах возгорания.