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Саудовская Аравия примет чемпионат мира по футболу в 2034 году

Сергей Лебедев
00:58 01.11.2023
Накануне Австралия отозвала заявку на проведение турнира.
Саудовская Аравия примет чемпионат мира по футболу в 2034 году
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом на своей странице в Instagram* сообщил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Ранее на проведение мундиаля претендовала еще и Австралия. Однако накануне страна отозвала свою заявку. В итоге Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом на прием ЧМ-2034.

Отмечается, что хозяева чемпионатов мира 2030 и 2034 годов официально назначат на конгрессе FIFA в четвертом квартале 2024 года.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира примут Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.  

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