Запад ищет источники поддержки Украины в российских замороженных активах

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Сорока голосами «за» и всего двумя «против» Комитет по иностранным делам рекомендовал вынести на обсуждение палаты представителей Конгресса США законопроект о передаче Украине части замороженных российских активов. Год назад подобные предложения уже выдвигали, но тогда их решили отложить на полку как не соответствующие Конституции США. Сейчас, когда Белый дом под предлогом помощи Израилю рассчитывает провести через Конгресс новый транш и для Киева, уже сами республиканцы ищут альтернативные источники финансирования

«Нам нужен план скорейшей победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя единолично. Поэтому я внес на рассмотрение законопроект, который требует, чтобы администрация Байдена передала Украине замороженные суверенные активы России», - заявил глава комитета Палаты представителей по международным отношениям Майкл Маккол.

За день до этого такой же законопроект приняла Эстония, чей вклад в мировую экономику - в 10 раз меньше заблокированных на Западе российских активов.

Из трехсот миллиардов долларов порядка 210-ти хранится в ЕС. А конкретно - в Брюсселе, на счетах крупнейшей бельгийской компании Euroclear. В которой уже заявили, что после окончания срока размещения принадлежащих России ценных бумаг заработали на них 3 млрд долларов.

«Что касается непредвиденной прибыли, то я могу подтвердить, что у нас будет предложение до конца года. Оно будет согласовано с нашими партнерами по "Большой семерке". Последний месяц мы интенсивно работали с участниками рабочей группы», - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На встрече министров иностранных дел в Токио страны Большой семерки договорились о том, что российские золотовалютные резервы будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится на выплату компенсаций Киеву. Понимая отсутствие правовых оснований для этого и, напротив, осознавая тот ущерб, который в перспективе может принести односторонняя передача Украине российских активов, еврогранды - вроде Франции и Германии - не торопятся это делать.

Пока в качестве одного из вариантов - пишет издание Politico - ЕС может ввести новый налог. Его сборы - от трех миллиардов долларов - якобы и планируют передать Украине. Летом против такого шага выступил Европейский ЦБ. Это может привести к нестабильности на финансовых рынках и спровоцировать отток капитала из ЕС, в первую очередь инвестиций Китая.

Подробнее смотрите в сюжете Константина Коковешникова для телеканала «Звезда».