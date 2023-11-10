В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Запад ищет источники поддержки Украины в российских замороженных активах

Константин Коковешников
Никита Черненко
23:50 10.11.2023
Страны Запада ищут оправдания для «правомерной» передачи суверенных активов РФ киевскому режиму.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Alex Edelman CNPAdMedia Globallookpress
Читайте нас на:

Сорока голосами «за» и всего двумя «против» Комитет по иностранным делам рекомендовал вынести на обсуждение палаты представителей Конгресса США законопроект о передаче Украине части замороженных российских активов. Год назад подобные предложения уже выдвигали, но тогда их решили отложить на полку как не соответствующие Конституции США. Сейчас, когда Белый дом под предлогом помощи Израилю рассчитывает провести через Конгресс новый транш и для Киева, уже сами республиканцы ищут альтернативные источники финансирования

«Нам нужен план скорейшей победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя единолично. Поэтому я внес на рассмотрение законопроект, который требует, чтобы администрация Байдена передала Украине замороженные суверенные активы России», - заявил глава комитета Палаты представителей по международным отношениям Майкл Маккол.

За день до этого такой же законопроект приняла Эстония, чей вклад в мировую экономику - в 10 раз меньше заблокированных на Западе российских активов.

Из трехсот миллиардов долларов порядка 210-ти хранится в ЕС. А конкретно - в Брюсселе, на счетах крупнейшей бельгийской компании Euroclear. В которой уже заявили, что после окончания срока размещения принадлежащих России ценных бумаг заработали на них 3 млрд долларов.

 «Что касается непредвиденной прибыли, то я могу подтвердить, что у нас будет предложение до конца года. Оно будет согласовано с нашими  партнерами по "Большой семерке". Последний месяц мы интенсивно работали с участниками рабочей группы», - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На встрече министров иностранных дел в Токио страны Большой семерки договорились о том, что российские золотовалютные резервы будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится на выплату компенсаций Киеву. Понимая отсутствие правовых оснований для этого и, напротив, осознавая тот ущерб, который в перспективе может принести односторонняя передача Украине российских активов, еврогранды - вроде Франции и Германии - не торопятся это делать.

Пока в качестве одного из вариантов - пишет издание Politico - ЕС может ввести новый налог. Его сборы - от трех миллиардов долларов - якобы и планируют передать Украине. Летом против такого шага выступил Европейский ЦБ. Это может привести к нестабильности на финансовых рынках и спровоцировать отток капитала из ЕС, в первую очередь инвестиций Китая.

Подробнее смотрите в сюжете Константина Коковешникова для телеканала «Звезда».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 В стране и мире
Видео
«Не открыли ма'абар»: россиянка сообщила, почему никого не пропустили из Газы в Египет
22:43 В стране и мире
Видео
В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»
16:34 В стране и мире
Видео
Al Hadath: заключенных в Израиле палестинок и подростков обменяют на 100 заложников ХАМАС
17:27 В стране и мире
Россияне в секторе Газа без еды на 30-градусной жаре ожидают пропуска в Египет
17:03 В стране и мире
На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.