В стране и мире В Федерации горнолыжного спорта РФ заявили, что откажутся от сшитой на Украине формы Алина Луговая Президент Федерации горнолыжного спорта назвал неожиданной новость о том, что итальянская форма производилась на Украине. © Видео: Telegram, @VGlagola © Фото: Telegram, @VGlagola Читайте нас на: Российские горнолыжники откажутся от сшитых в Закарпатье курток. Об этом «Звезде» рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников. «Понятно, что то, что произведено на Украине, от этого ассортимента мы откажемся», - заявил Мельников. © Telegram, @VGlagola Мельников добавил, что Федерация на протяжении многих лет сотрудничала с итальянской фирмой, которая шила форму для сборной команды России по горнолыжному спорту. «То, что сейчас этот заказ размещен на Украине, я вообще не в курсе. Мы еще в этом году экипировку не получали. Поэтому для меня так же, как для вас, эта новость неожиданная», - добавил Мельников. © Telegram, @VGlagola Напомним, ранее в Закарпатье обнаружили предприятие, собственниками которого являются граждане Италии, где изготавливали зимние лыжные куртки для российской сборной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола. Экспертное мнение и аналитика