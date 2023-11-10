В Федерации горнолыжного спорта РФ заявили, что откажутся от сшитой на Украине формы
Президент Федерации горнолыжного спорта назвал неожиданной новость о том, что итальянская форма производилась на Украине.
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Российские горнолыжники откажутся от сшитых в Закарпатье курток. Об этом «Звезде» рассказал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников.
«Понятно, что то, что произведено на Украине, от этого ассортимента мы откажемся», - заявил Мельников.