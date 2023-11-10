Раненым участникам спецоперации вручили сертификаты на жилье и госнаграды

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Участники специальной военной операции прошли курс дополнительного профобразования. В реабилитационно-образовательном центре на базе Военно-медицинской академии им. Кирова военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий, получили сертификаты об окончании обучения.

Начальник Управления военного образования - замначальника Главного управления кадров Минобороны Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу.

Военнослужащие также получили воинские звания и государственные награды. По окончании лечения и реабилитации прошедшие переподготовку бойцы смогут служить в организациях оборонного ведомства. Также временно исполняющий обязанности заместителя начальника филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Александр Новиков вручил жилищные документы более 60 военнослужащим.

Решившим продолжить службу после реабилитации и переподготовки подобраны места в выбранных регионах страны, добавили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.