Гаубицы Д-30 ударили по укреплениям и технике ВСУ на Купянском направлении

С помощью Д-30 уничтожаются пехота, техника, минометы и другие орудия противника.

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Министерство обороны РФ показало, как артиллеристы Западного военного округа громят позиции ВСУ из буксируемых гаубиц Д-30. В описании к кадрам сказано, что бойцы ВС РФ уничтожают боевую технику и укрепления противника на Купянском направлении.

Артиллерийские орудия остаются незамеченными, поскольку размещены среди деревьев, накрыты маскировочными сетями и ветвями. После получения координат противника расчеты Д-30 ведут огонь.

Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. В случае такого удара военнослужащие прячутся в вырытых в земле надежных укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.