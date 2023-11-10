Центр беспилотных систем в Туле провел соревнование среди операторов дронов
Группа российских военнослужащих только что получила от разведки координаты цели. Условный противник подвозит боеприпасы на позиции своих войск. Подразделение выдвигается на боевую работу. Участники команды занимают свои места: трое - прикрывают, двое - готовят к работе боевой беспилотник. Через 30 секунд - птичка в небе, еще минута - и она наносит удар по врагу.
Этот этап соревнований называется FPV-биатлон. Участники команды в первом этапе выполняют физические упражнения, а затем, во втором этапе, оператор беспилотника проходит полосу препятствий. И пройти нужно каждое препятствие, иначе полоса начнется заново.
Лучший результат в обоих состязаниях показала команда «Тренера». Как таковой подготовки, говорит командир, не было. Весь расчет БПЛА прибыл из зоны СВО всего пару недель назад.
«Бывают такие задачи, где нужно филигранно подлететь и поразить цель. Группа у нас состоит из четырех человек, и к этим стартам мы готовимся с начала СВО», - рассказал командир группы БПЛА с позывным «Тренер».
В первом турнире по пилотированию БПЛА участвовали пять команд из разных спец подразделений, которые с первых дней в зоне боевых действий. Работали операторы исключительно с дронами российского производства. Это одно из обязательных условий соревнований.
Организатором соревнований стал центр беспилотных систем, который открыли в Тульской области в прошлом году. Здесь уже прошли обучение и переподготовку более 300 операторов БПЛА.
Подробнее смотрите в сюжете Александра Федорчака для телеканала «Звезда».