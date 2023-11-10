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Центр беспилотных систем в Туле провел соревнование среди операторов дронов

Александр Федорчак
Никита Черненко
00:35 10.11.2023
На выставке военные смогли показать свои умения, а производители дронов - показать новейшие разработки.
Центр беспилотных систем в Туле провел соревнование среди операторов дронов
© Фото: ТРК «Звезда»
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Группа российских военнослужащих только что получила от разведки координаты цели. Условный противник подвозит боеприпасы на позиции своих войск. Подразделение выдвигается на боевую работу. Участники команды занимают свои места: трое - прикрывают, двое - готовят к работе боевой беспилотник. Через 30 секунд - птичка в небе, еще минута - и она наносит удар по врагу.

Этот этап соревнований называется FPV-биатлон. Участники команды в первом этапе выполняют физические упражнения, а затем, во втором этапе, оператор беспилотника проходит полосу препятствий. И пройти нужно каждое препятствие, иначе полоса начнется заново.

Лучший результат в обоих состязаниях показала команда «Тренера». Как таковой подготовки, говорит командир, не было. Весь расчет БПЛА прибыл из зоны СВО всего пару недель назад.

«Бывают такие задачи, где нужно филигранно подлететь и поразить цель. Группа у нас состоит из четырех человек, и к этим стартам мы готовимся с начала СВО», - рассказал командир группы БПЛА с позывным «Тренер».

В первом турнире по пилотированию БПЛА участвовали пять команд из разных спец подразделений, которые с первых дней в зоне боевых действий. Работали операторы исключительно с дронами российского производства. Это одно из обязательных условий соревнований.

Организатором соревнований стал центр беспилотных систем, который открыли в Тульской области в прошлом году. Здесь уже прошли обучение и переподготовку более 300 операторов БПЛА.

Подробнее смотрите в сюжете Александра Федорчака для телеканала «Звезда».  

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