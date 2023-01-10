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В Польше за разговор президента Дуды с «Макроном» уволили чиновника

Анна Назайкина
17:23 10.01.2023
Президент Польши поговорил по телефону с российскими пранкерами после того, как 15 ноября произошло ЧП с ракетами, упавшими в деревне Пшеводув.
В Польше за разговор президента Дуды с «Макроном» уволили чиновника
© Фото: Darek Delmanowicz, PolskaAgencjaPrasowa, GlobalLookPress
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Директор Бюро международной политики канцелярии польского лидера Петр Гиллерт лишился работы из-за состоявшегося в ноябре прошлого года разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами, которые позвонили ему от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила во вторник польская радиостанция RMF, ссылаясь на свои источники.

Как утверждается, директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт лишился места, поскольку именно он был ответственным в вопросе международных контактов польского лидера. Таким образом, чиновник позволит состояться разговору Дуды с российскими блогерами.

Президент Польши поговорил по телефону с «ненастоящим» Макроном после того, как 15 ноября произошло ЧП с ракетами, упавшими в деревне Пшеводув. Тогда погибли два человека.

Изначально со стороны польских СМИ, представителей власти и президента Украины Владимир Зеленского начали звучать обвинения в адрес России. Однако впоследствии в Минобороны России сообщили, что в обломках специалисты узнали ракеты украинской системы ПВО С-300.

В ходе разговора с российскими пранкерами Дуда признался, не хочет конфликтовать с РФ из-за инцидента в Пшеводуве, поэтому ведет себя очень «осторожно».

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