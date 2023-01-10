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Навести переправу и отбить атаку боевиков: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

00:40 10.01.2023
Проявляя беспримерное мужество и отвагу, бойцы ВС РФ спасают жизни своих товарищей, военную технику и аппаратуру, а также вытесняют украинских националистов с укрепленных позиций.
Навести переправу и отбить атаку боевиков: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные проявляют ответственность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Лейтенант Александр Баранов, командир взвода плавающих паромов

Взвод под командованием лейтенанта Александра Баранова выполнял боевую задачу по оборудованию паромной переправы через одну из водных преград.

Вооруженные формирования украинских националистов стремились сорвать переброску российских войск на другой берег и начали обстреливать район наведения переправы из артиллерии и минометов.

Несмотря на массированные удары со стороны боевиков, Александр продолжил осуществлять руководство личным составом и не покинул место наведения переправы до полной ее готовности, после чего организовал грамотную оборону объекта и вместе со своими подчиненными отражал атаки вражеской пехоты.

Отважные и решительные действия Александра Баранова, а также слаженность и профессионализм его подчиненных позволили обеспечить переправу военнослужащих ВС РФ на противоположный берег. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, лейтенант Александр Баранов был награжден орденом Мужества.

© Минобороны РФ

Гвардии сержант Алексей Белокрылов, командир отделения - санитарный инструктор

В ходе специальной военной операции гвардии сержант Алексей Белокрылов выполнял задачи по медицинскому обеспечению подразделения российских войск.

В ожесточенных боестолкновениях с украинскими националистами, которые удерживали под своим контролем один из населенных пунктов, сержант Белокрылов, несмотря на артиллерийский и минометный огонь со стороны радикалов, оказывал неотложную помощь российским военным прямо в местах массированного обстрела.

Находясь под ударами артиллерии и авиации противника, Алексей лично вынес из-под огня противника в безопасное место 7 раненых военнослужащих Вооруженных сил России, которые не могли самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь.

Кроме того, санитарный инструктор неоднократно оказывал медпомощь раненым на месте, благодаря чему некоторые бойцы, получившие незначительные повреждения, продолжили выполнять боевые задачи.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям сержанта Алексея Белокрылова была успешно выполнена боевая задач по обороне населенного пункта от подразделений украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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