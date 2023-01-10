Навести переправу и отбить атаку боевиков: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

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Гвардии сержант Алексей Белокрылов, командир отделения - санитарный инструктор

В ходе специальной военной операции гвардии сержант Алексей Белокрылов выполнял задачи по медицинскому обеспечению подразделения российских войск.

В ожесточенных боестолкновениях с украинскими националистами, которые удерживали под своим контролем один из населенных пунктов, сержант Белокрылов, несмотря на артиллерийский и минометный огонь со стороны радикалов, оказывал неотложную помощь российским военным прямо в местах массированного обстрела.

Находясь под ударами артиллерии и авиации противника, Алексей лично вынес из-под огня противника в безопасное место 7 раненых военнослужащих Вооруженных сил России, которые не могли самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь.

Кроме того, санитарный инструктор неоднократно оказывал медпомощь раненым на месте, благодаря чему некоторые бойцы, получившие незначительные повреждения, продолжили выполнять боевые задачи.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям сержанта Алексея Белокрылова была успешно выполнена боевая задач по обороне населенного пункта от подразделений украинских боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.