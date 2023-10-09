Политолог Бредихин заявил, что Палестине после отказа ЕС поможет исламский мир

Палестина в случае отказа ЕС от финансовой поддержки может рассчитывать на помощь стран исламского мира.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress

Отказ ЕС от финансирования Палестины приведет к диверсификации доходов автономии со стороны стран исламского мира. Об этом «Звезде» рассказал политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Я считаю, что произойдет диверсификация доходов. Если ранее Европейский союз был одним из основных источников финансирования, то сейчас будет перетранслирование этого процесса на Турцию, на Иран, на другие страны исламского мира, которые поддерживают Палестинскую автономию», - отметил Бредихин.

Он пояснил, что вопрос финансирования Палестины станет лакмусовой бумажкой для ЕС.

«Будет мощный показатель, а кто же твой друг - кто тебя бросает в сложной ситуации или тот, кто с тобой до конца. И соответственно, здесь проявится еще одна сторона Европейского союза, то что они не являются миротворцами, они не способны к достижению компромисса в каком-либо конфликте, наоборот, являются субъективной стороной, которая будет принимать чью-то позицию и давить ее до конца. В ущерб тем же странам, которым они ранее помогали», - добавил эксперт.

Бредихин считает, что «Палестина найдет деньги в другом месте» и ничего катастрофического в отказе ЕС от финансирования нет.

«Я не считаю, что будет какая-то гуманитарная катастрофа, что будет какой-то дисбаланс во внутренней системе поддержки населения в рамках Палестинской автономии. Будет задействован тот резерв, который был всегда, но не настолько широко афишировался. То что мы видим поддержку не только на идеологическом уровне, но и военном со стороны ряда стран исламского мира. И еще раз будет доказано, что Палестина является независимой от Европейского союза и вообще коллективного Запада. И выстраивает свою стратегию развития совсем в другом направлении», - подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно о заявлении комиссара по вопросам соседства и расширения ЕС Оливера Вархейи о приостановке финансовой помощи Палестине.