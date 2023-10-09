Путин присвоил рядовому Егорову звание Героя России посмертно

В бою вблизи Новомайорского Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, который принял бой с превосходящими силами противника вблизи Новомайорского. Указ главы Российского государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя РФ посмертно рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морпехоты ТОФ Дмитрия Егорова.

О подвиге морпеха стало известно после публикации в Интернете видео, снятого с высоты птичьего полета. Камера беспилотника зафиксировала бои, которые проходили в зоне операции по защите Донбасса.

Киевские формирования пытались наступать, ведя огонь из артиллерии и применяя кассетные снаряды. Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой, несмотря на то что силы украинских боевиков превосходили. Часть украинской штурмовой группы он уничтожил, в результате враг отступил. Однако в ходе боев морпех получил ранение, не совместимое с жизнью. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, его посмертно представили к высокому званию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.