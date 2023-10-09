Ветеран Попов рассказал, как вышел из окружения в Крыму по морю в дубовой бочке

Выйдя из окружения, Александр Попов вновь присоединился к советским войскам. Он участвовал в битве за Кавказ, которая создала предпосылки к освобождению Крыма. Войдя в Керчь одним из первых во время наступаления РККА, Попов отомстил немцам за свое отступление с полуострова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Попов рассказал «Звезде», что ему пришлось поплавать в бочке по морю, чтобы выйти из окружения в Крыму.

«И в госпиталях повалялись, и под операционными столами лежали, и я даже в окружении побывал, я даже в окружении побывал в Крыму и в бочке поплавал, выходил из окружения», - заявил Попов.

Позже, в ходе освобождения Крыма, Александр Попов зашел в Керчь и Севастополь на танке - одним из первых среди освободителей. Только до этого прошел по кубанским лиманам, усеянным минами. Там, в ходе битвы за Кавказ, которая завершилась победой Красной армии 80 лет назад, формировались предпосылки для реванша в Крыму.

«Голубая линия» на Кубани, которую выстроил противник, прикрывала путь в Крым. Это был непотопляемый авианосец, с которого действовали немецкий флот и авиация.

«Семь рядов колючей проволоки, сплошные траншеи, более 700 огневых точек, в том числе дотов, то есть железобетонных сооружений. И надо было это прорвать», - охарактеризовал ее мощь научный директор РВИО Михаил Мягков.

И все же ее удалось прорвать советским войскам. Этим 9 октября 1943 года была завершена битва за Кавказ - в ее начале Гитлер планировал захватить Азербайджан, Армению и Грузию, овладеть Бакинскими нефтяными промыслами. А в конце враг потерпел поражение, открыв РККА путь к освобождению Крымского полуострова.