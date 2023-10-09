«Как раньше больше не будет»: что известно об эскалации израильско-палестинского конфликта

В Армии обороны Израиля заявляют, что военным удалось вернуть под контроль все населенные пункты у границы с анклавом. На очереди наступательная фаза военной операции.

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Сектор Газа под огнем израильской авиации - только за последние 20 часов по отчетам ВВС поражено более 800 целей, сброшено больше тысячи тонн авиабомб. Движение ХАМАС в ответ продолжает обстрелы израильских городов - ракетные удары нанесены по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и по городу Ашкелон, где одна из неразорвавшихся ракет застряла в крыше жилого дома. По данным американских чиновников, в ближайшие трое суток Армия обороны Израиля начнет наземную операцию в секторе Газа, объявив войну до полного уничтожения движения ХАМАС.

«Пятнадцать лет назад, будучи главой Южного военного округа, я был близок к тому, чтобы свернуть шею ХАМАСУ. Тогда меня остановило политическое руководство. Это больше не повторится. Мы изменим ситуацию в секторе Газа на следующие 50 лет. Того, что было раньше, больше не будет. Мы будем действовать в полную силу», - говорится в заявлении министра обороны Израиля Йоава Галанта в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным палестинского Минздрава, к третьему дню войны погибло 465 человек, более двух тысяч ранены. С израильской стороны - более 700 человек погибли, раненых почти 2,5 тысячи, более 100 израильтян остаются в плену у палестинцев. Треть всех погибших - посетители музыкального фестиваля у границы сектора Газа, волонтеры уже нашли там 260 тел. С коптера опубликованы кадры места, где проходила вечеринка под открытым небом - повсюду расстрелянные и сожженные автомобили.

Специалист по международным отношениям Саймон Ципис рассказал нам, что сам был участником фестиваля, но находился на другой площадке - рядом с мертвым морем, где не было атаки боевиков.

«Тот фестиваль, который не находился на Мертвом море, в том числе наши коллеги, они пропали без вести - там и совершился один из крупнейших элементов этого массового теракта. Дело в том, что на этот фестиваль ворвались боевики ХАМАС: они там расстреливали людей и многих взяли в плен, многие до сих пор числятся пропавшими без вести», - сообщил Саймон Ципис, специалист по международным отношениям и безопасности.

По данным израильских СМИ, палестинские группировки до сих пор беспрепятственно перебрасывают подкрепления в зону конфликта через десятки брешей и проходов вокруг сектора Газа.

«Цахал» продолжает зачистку поселений на юге Израиля, ночью была перестрелка в восточном Иерусалиме, опубликована информация о захвате очередных заложников-израильтян в городе Сдерот.

Тысячи людей пытаются покинуть Израиль - ночью наша съемочная группа встретила рейс «Тель-авив-Москва». Дарья Донцова была свидетелем начала палестино-израильского конфликта.

«Не дай Бог никому узнать эти ощущения, потому что это просто невозможно. Местные готовы ко всему. Они совершенно спокойно ко всему относились, вообще рутинно. То есть они знают, куда прятаться, куда бежать, где вставать. Возле какой лампы не вставать. Это для нас было все новое и нам было страшно. Но оказалось, что и для них это новое, впервые у них проникновение. Они никогда не сталкивались с такой ситуацией», - рассказала Дарья Донская, пассажир рейса из Тель Авива LU-7.

Этой ночью Совет Безопасности ООН провел экстренное закрытое совещание по ситуации в Израиле, но не принял никакого заявления. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что переговоры с ХАМАС даже не обсуждаются, постоянный наблюдатель от Палестины Рияд Мансур был не менее категоричен.

«К сожалению, для некоторых СМИ и политиков история происходит только тогда, когда убивают израильтян. А наш народ год за годом выживает под угрозой смерти. Мы каждый месяц обращаемся к Совету Безопасности, чтобы предостеречь о последствиях израильской безнаказанности и международного бездействия. Нельзя снова позволить Израилю утвердиться в том ужасном выборе, который он сделал. Пора сказать Израилю, что ему нужно сменить курс и что путь к миру, когда ни палестинцы, ни израильтяне не будут погибать, существует», - добавил постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур.

В Нью-Йорке накануне прошла масштабная демонстрация, где сторонники Палестины и Израиля пытались перекричать друг-друга - столкновений удалось избежать. Подобные акции проходят и в европейских столицах - в Париже, где живет очень много арабов тоже неспокойно, но с этого дня подсветка Эйфелевой башни будет в цветах израильского флага. Пентагон решил поддержать Израиль и словом, и делом - принято решение о поставке вооружений, а в восточное Средиземноморье выдвинулась ударная группа кораблей во главе с авианосцем Джеральд Форд. Представители движения ХАМАС уже заявили, что американских кораблей не боятся и готовы к противостоянию с кем угодно.