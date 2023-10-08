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«Мы были приманкой»: как Т-90М вызвал огонь на себя, чтобы поразить цель

07:04 08.10.2023
Уникальная система помощи экипажу помогла безопасно поставить заградительный огонь и дать возможность откатиться на безопасную позицию для ведения боя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» на боевом выходе на ходу открыл огонь по наблюдательным постам украинских боевиков на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

На записи видно, как танка движется на позицию, и в это время экипаж замечает наблюдательные посты противника на склоне горы. Танк открывает огонь в движении. Экипаж корректирует стрельбу по ходу наведения на цели и обнаружения огневых точек и живой силы украинских националистов.

Танкисты ведут стрельбу осколочно-фугасными и управляемыми снарядами. После этого уникальная система помощи экипажу помогает безопасно поставить заградительный огонь и дать возможность откатиться на безопасную позицию для ведения боя.

© Минобороны России

Командир танковой роты с позывным «Охотник» рассказал, как экипаж действует на дальних расстояниях и взаимодействует с танком, ведущим стрельбу с закрытых огневых позиций.

«Так как нас находят быстро и начинают по нам отрабатывать, мы были приманкой. То есть пытались вызвать огонь на себя, чтобы их увидеть на прямую наводку. Мы выкатились чуть подальше, чтобы их увидеть. Пока наша машина отрабатывала, заметили передвижение. Сначала присматривались, наблюдали, поняли, что это противник, и отработали полный конвейер. Вызвали огонь на себя и сразу же оттуда откатились», - рассказал «Охотник».

Командир роты рассказал, что машины, которые ведут стрельбу с закрытых позиций, в свою очередь прикрывают танки, работающие далеко впереди, и поражают огневые точки, обнаруженные в этот момент.

«Так как у танка есть свойство попадать на расстоянии 10 километров точно в цель, прикрытие получается очень хорошее», - рассказал он.

Весь экипаж «Охотника» награжден медалью «За отвагу» за безупречное выполнение боевых задач, самоотверженность в бою и спасение боевых товарищей.

«Был тяжелый бой. Дали отпор и помогли, вытащили своих товарищей. Кого-то на технику закинули, кто-то сзади танка отходил. Стали щитом живым, вытащили их», - рассказал «Охотник».

Экипажи современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в зоне спецоперации подавляют огневые точки противника и дают возможность штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника. По полученным с помощью БПЛА координатам танкисты уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов, личный состав боевиков в опорных пунктах.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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