«Мы были приманкой»: как Т-90М вызвал огонь на себя, чтобы поразить цель
Уникальная система помощи экипажу помогла безопасно поставить заградительный огонь и дать возможность откатиться на безопасную позицию для ведения боя.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж танка Т-90М «Прорыв» на боевом выходе на ходу открыл огонь по наблюдательным постам украинских боевиков на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.
На записи видно, как танка движется на позицию, и в это время экипаж замечает наблюдательные посты противника на склоне горы. Танк открывает огонь в движении. Экипаж корректирует стрельбу по ходу наведения на цели и обнаружения огневых точек и живой силы украинских националистов.
Танкисты ведут стрельбу осколочно-фугасными и управляемыми снарядами. После этого уникальная система помощи экипажу помогает безопасно поставить заградительный огонь и дать возможность откатиться на безопасную позицию для ведения боя.
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