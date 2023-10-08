Армия Замминистра обороны Горемыкин вручил ордена и медали бойцам группировки «Днепр» Обращаясь к военнослужащим Виктор Горемыкин назвал их гордостью России и поблагодарил за личный вклад в общее дело. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки войск «Днепр», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении спецоперации. © Минобороны России Офицеры и солдаты группировки получили медали «За отвагу», «За храбрость», знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». «Награды символизируют ваше мужество, героические действия, отвагу, храбрость и верность воинской присяге и Отечеству. Вы просто молодцы и наша гордость. Победа будет за нами», - обратился к военнослужащим замминистра обороны Виктор Горемыкин. Заместитель главы военного ведомства поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья, и успехов в выполнении боевых задач. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика