Замминистра обороны Горемыкин вручил ордена и медали бойцам группировки «Днепр»
Обращаясь к военнослужащим Виктор Горемыкин назвал их гордостью России и поблагодарил за личный вклад в общее дело.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки войск «Днепр», отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении спецоперации.
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