Десятки борцов из шести стран поборются за Кубок Министра обороны России

В этом году турнир по спортивной борьбе среди военнослужащих впервые проходит в статусе международного.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня в столице Республики Тыва стартовал первый Международный турнир по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны России. В состязаниях принимают участие сборные команды из Армении, Белоруссии, Ирана, России, Сирии и Таджикистана.

«Рад приветствовать участников и гостей турнира... Сегодня столица Республики Тыва город Кызыл гостеприимно встречает представителей армейских команд из дружественных стран. Уверен, что широкий круг участников позволит соревнованию стать праздником спорта, дружбы и взаимопонимания», - говорится в приветственном слове Сергея Шойгу, которое участникам соревнований зачитал начальник ФАУ Минобороны России Артем Громов.

Первый день соревнований начался с предварительных схваток на татами Кызыльской спортивной школы «Субедей», для которых деление на пары определилось по результатам жеребьевки.

«Именно на этом мероприятии я участвую первый раз. Раньше это просто был российский турнир, а сейчас он международный. Иранцы, сирийцы, белорусы, армяне. Получается, что не каждый сам за себя борется, а за свою страну. Очень интересно и хорошо», - рассказал борец сборной России Анзор Закуев.

Соревнования по борьбе в Кызыле продлятся до 8 октября 2023 года, в них принимают участие более 70 спортсменов из 6 государств.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.