Спасти страну от пропасти: какими были события октября 1993 года

«Черный октябрь», который произошел вследствие развивавшегося в стране с декабря 1992 года конституционного кризиса, стал апофеозом самого страшного периода новейшей истории России.

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В этом году исполнилось 30 лет событиям октября 1993-го года, когда танки стреляли по Белому дому, в центре Москвы были слышны автоматные очереди, обезумевшая толпа била стекла в «Останкино», а грузовики шли на таран телецентра - событие, про которое надо помнить, чтобы лучше понимать день сегодняшний и не забывать, каким чудом народ устоял на краю пропасти и удержал страну от полного краха.

Тяжелые метастазы развала Советского Союза, когда все понимали, что вокруг происходит что-то ужасное, страна разваливается на куски и катится в пропасть, но остановить это не получается.

И методы выживания в этом хаосе у всех были разные. Одни радостно спасались в объятиях американских советников, тогда в 90-х заполонивших Россию и рвавших ее на куски, и беспрекословно выполняли все их приказы по разграблению страны. Другие в полной беспомощности пытались это остановить. Но как это сделать, как противостоять этому цунами - никто толком не знал. И это столкновение центробежных сил, начавшееся по сути еще в августе 91-го, спустя два года вылилось в то самое октябрьское кровопролитие и Гражданскую войну.

И даже сейчас, пересматривая кадры кинохроники тех дней, охватывает ужас. Растерянные обнищавшие люди, остановившиеся фабрики и заводы, армия, брошенная на произвол судьбы, и полное безвластие. «Черный октябрь» 93-го - как апофеоз самого страшного периода нашей новейшей истории, последствия которого мы расхлебываем до сих пор.

Подробнее о том, что происходило в Москве в октябре 1993 года и к каким последствиям привели те события, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».