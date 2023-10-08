Несмотря на бронь: почему учителя добровольно отправляются в зону спецоперации

Добровольцами в зону СВО отправились сотни учителей-мужчин. Даже имея бронь, преподаватели решили поехать защищать свою страну, детей, родных и тех, кого учили в школе.

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На этой неделе россияне отметили День учителя. Лучшие из лучших получили награды и поздравления от руководства страны.

Но и те, кто встретил этот день в рабочей обстановке у себя в школах, без внимания не остались. Особенно те, кто сейчас рассказывает детям и подросткам о том, что происходит в зоне специальной военной операции, на передовой - там, где сейчас пишется новая, настоящая история нашей страны.

С февраля прошлого года добровольцами в Донбасс отправились сотни учителей-мужчин. Даже имея бронь, преподаватели истории и математики, физкультуры и музыки приняли решение поехать в зону СВО защищать свою страну, своих детей, родных и тех, кого учили в школе.

И сейчас, когда многие из них возвращаются из зоны спецоперации на свою прежнюю работу - ученики встречают их как настоящих героев, и рассказы из первых уст - сейчас самые правильные «Разговоры о важном».

О том, почему преподаватели добровольно уезжают в зону специальной военной операции и как прошел День учителя в 2023 году, смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».