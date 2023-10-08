Сборная России по спортивной борьбе победила на Кубке Министра обороны РФ
В финале турнира, который проходил в Кызыле, российские борцы победили команду Ирана со общим счетом 9:0.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В столице Республики Тыва прошел международный турнир по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации. Победу в соревнованиях одержала сборная России.
В финале состязаний российские борцы одолели представителей Ирана с общим командным счетом 9:0. Бронзу завоевали армянские спортсмены, которые оказались сильнее белорусов (5:4).