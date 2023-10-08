Армия Сборная России по спортивной борьбе победила на Кубке Министра обороны РФ В финале турнира, который проходил в Кызыле, российские борцы победили команду Ирана со общим счетом 9:0. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В столице Республики Тыва прошел международный турнир по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации. Победу в соревнованиях одержала сборная России. В финале состязаний российские борцы одолели представителей Ирана с общим командным счетом 9:0. Бронзу завоевали армянские спортсмены, которые оказались сильнее белорусов (5:4). «Здесь собралось много почетных гостей, целая линейка олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира. И, конечно, ребята приехали. Шесть стран когда участвуют - это очень замечательно. Шестой раз проводятся соревнования - шесть стран, но думаю, что дружественные страны, узнав, что проводится в Туве такой замечательный турнир, наверное, расширят географию на будущие годы и побывают здесь на коврах», - сказал заслуженный тренер РСФСР, заслуженный мастер спорта Владимир Чебоксаров. © Минобороны России После окончания первенства состоялась торжественная церемония закрытия, на которой выступили представители командования Центрального военного округа (ЦВО), Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА), а также руководство Республики Тыва. После церемонии награждения выступили артисты, которые исполнили этническую тувинскую музыку. На концерте также прозвучали произведения кочевников, степные протяжные песни, задорные плясовые композиции и сказания о тувинской земле. © Минобороны России В спортивном мероприятии приняли участие более 70 спортсменов из сборных команд Армении, Белоруссии, Ирана, России, Сирии и Таджикистана. Поединки проходили на татами Кызыльской спортивной школы «Субедей». Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика