МЧС предупредило москвичей о гололедице ночью и утром

МЧС: По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра в период с 8 по 9 октября в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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МЧС России предупредило жителей и гостей столицы о сильном ухудшении погодных условий в период с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра с порывами 16 м/с, а ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.

МЧС рекомендует москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Водителям настоятельно рекомендуют избегать внезапных маневров и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.