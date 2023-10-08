WSJ: Египет не смог убедить представителей ХАМАС освободить израильских пленных
У египетской стороны не получилось договориться с представителями палестинского исламистского движения ХАМАС об освобождении граждан Израиля, которые оказались в заложниках у палестинской стороны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников из африканской страны.
Уточняется, что речь идет о высвобождении людей, получивших ранения. По данным израильских СМИ, Каир и ХАМАС обсуждают возвращение на родину пожилых людей и детей, которые находятся в плену на территории сектора Газа.
Ранее ежедневная израильская газета Haaretz написала, что мирных израильтян, которых палестинцы удерживали в заложниках на юге страны, удалось освободить. До этого сообщалось, что граждан Израиля разместили в одном из домов в населенном пункте Беэри.