За океаном, где находятся главные спонсоры украинского конфликта, все громче обсуждают то, что пора прекращать кормить Киев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: US Joint Staff, Global Look Press

Ситуация на фронте для украинских войск сейчас действительно сложная. И с каждым днем она будет только ухудшаться. Без внешней помощи Украина не продержится и нескольких месяцев. Между тем, за океаном, где находятся главные спонсоры конфликта, все громче обсуждают то, что пора прекращать кормить Киев.

В минувшие выходные Конгресс США уже принял временный бюджет страны, в котором нет ни слова про деньги для Украины. На голодный паек Киев посадили пока на 45 дней. Однако и дальнейшие перспективы пока безрадостные.

Все, кто сейчас в Соединенных Штатах пытается открыто или кулуарно лоббировать интересы режима Владимира Зеленского, находится под ударом и огнем жесточайшей критики. И на неделе случилось немыслимое.

Впервые же в истории США в отставку отправлен спикер Палаты представителей. И с Кевином Маккарти расправились свои же - республиканцы. Его обвинили в предательстве партии - вел тайные переговоры с Джо Байденом о заключении дополнительного соглашения о помощи Украине.

Республиканцев это не устраивает - они хотят сосредоточиться на решении внутренних проблем и прекратить финансирование Киева. Конгрессмены заявили, что Маккарти вместе с Зеленским клянчил деньги у Вашингтона. А это уже сродни получению «черной метки».

О том, как продолжает работать проклятие Зеленского – смотрите в сюжете Андрея Максимчука для программы «Главное с Ольгой Беловой».