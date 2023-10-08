В Ростовской области затопило село Кагальник

Есть риск подъема воды и в других населенных пунктах.

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В Азовском районе Ростовской области частично затопило село Кагальник, находящееся в пойме реки Дон. Местами вода зашла во дворы частных домов.

Потоп произошел после сильных дождей, сопровождавшихся порывистым ветром. Также есть риск подъема воды и в других населенных пунктах.

Сегодня местные синоптики предупредили о повышении уровня воды в реке Дон до опасных отметок в районе Азова в результате ветрового нагона. Кроме того, выше неблагоприятных отметок будут находиться уровни воды на участке Ростов-на-Дону - Аксай.