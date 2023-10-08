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Пригрозить Россией: как киевский режим выпрашивает деньги у Запада

Виталий Акиньшин
18:05 08.10.2023
Желающих из своего кармана оплачивать растущие прихоти и запросы Владимира Зеленского становится все меньше.
Пригрозить Россией: как киевский режим выпрашивает деньги у Запада
© Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Пока американцы не спешат раскошеливаться, Владимир Зеленский в поисках денег ринулся на неформальную встречу лидеров ЕС в испанской Гранаде. Он пугал европейцев тем, что, если прекратится поддержка Украины, Россия нападет на Евросоюз.

Между тем, сейчас желающих из своего кармана оплачивать растущие прихоти и запросы Киева становится все меньше. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа без США поддерживать Украину не сможет.

Но еще откровенней была министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Денег она не дала, но призналась, что происходящее в любом случае выгодно, так как против России воюют и погибают украинцы.

О том, как на Западе демонстрируют усталость от украинского конфликта, а Киев ищет деньги - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой». 

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