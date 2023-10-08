В Москве нашли тело экс-участника группы «Руки вверх!»

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В Москве умер бывший клавишник группы «Руки вверх!» Владимир Капырин. Тело обнаружили родители мужчины, когда приехали к нему домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на отца музыканта.

«Он лежал в луже крови с пробитой головой, буквально в луже. Он говорил мне, что с кем-то конфликтовал. Его даже как-то на улице немножко побили», - цитирует агентство слова отца Владимира.

При этом же источник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что телесных повреждений в виде пробитой головы не было.

Следователи якобы считают, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Официальная информация пока не поступала.