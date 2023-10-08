Чудотворную икону Казанской Божией Матери привезли в тыловой район зоны СВО

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В тыловой район специальной операции военные священники ЦВО доставили Чудотворную икону Казанской Божией Матери. Образ представили бойцам, проходящих подготовку на одном из полигонов.

На полигоне и в военно-полевом храме в блиндаже организовали молебен. Каждый военный смог приложиться к святыне. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня для нас большой праздник - в наш полевой храм привезли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Для укрепления верующих, для укрепления нашего воинства это очень нужно, чтобы Пресвятая Богородица покрыла нас своим омофором», - отметил дьякон Максим Погор.

Всех военных окропили святой водой. Также раздали крестики, молитвословы и освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.