В ДНР уничтожен пункт управления украинскими дронами
Объект находился в районе населенного пункта Золотая Нива.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Российские войска уничтожили пункт управления украинскими дронами в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что вражеский объект находился в районе населенного пункта Золотая Нива.
«В районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой народной республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», - сказал он.
По последним данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 7 635 беспилотников противника.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.