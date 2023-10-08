В стране и мире В ДНР уничтожен пункт управления украинскими дронами Объект находился в районе населенного пункта Золотая Нива. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска уничтожили пункт управления украинскими дронами в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что вражеский объект находился в районе населенного пункта Золотая Нива. «В районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой народной республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», - сказал он. По последним данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 7 635 беспилотников противника. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика