В стране и мире «Победить и вернуться»: более 500 бойцов съехались в Москву на фестиваль каратэ Ян Брацкий В рамках фестиваля состоялся открытый турнир Москвы по всестилевому каратэ. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться» имени Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева состоялся в «Московском центре боевых искусств». «Четвертый раз проходит турнир и представительство все время расширяется. Чем больше молодежи вовлекается в эти соревнования, тем лучше. Это самое главное. Они - наше будущее. Дети здесь закаляются, мужают и, наконец, абсолютное большинство спортсменов – это настоящие патриоты нашего Отечества», - сказал Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Зайцев. В рамках мероприятия провели открытый турнир столицы по всестилевому каратэ. Зрители стали свидетелями поединков детей 6-12 лет, а также спортсменов-ветеранов. На мероприятие в Москву съехались 500 участников со всей страны, включая Крым и Народные республики Донбасса. Экспертное мнение и аналитика