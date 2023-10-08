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Автобус сбил двоих детей на «зебре» в Подольске, один погиб

Владимир Рубанов
11:53 08.10.2023
Подростки 2008 и 2006 годов рождения переезжали переход на самокате.
Автобус сбил двоих детей на «зебре» в Подольске, один погиб
© Фото: Баранов Владимир, Globallook Press
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Водитель автобуса сбил двоих детей на пешеходном переходе в подмосковном Подольске, сообщило ГУ МВД по Московской области. Подростки 2008 и 2006 годов рождения переезжали «зебру» на самокате.

ДТП произошло на Революционном проспекте города в 21:30 в субботу 7 октября. Мальчик погиб на месте от полученных травм. Девочка пострадала, она в больнице.

В деталях аварии разбираются полицейские. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или в отказе от уголовного дела.

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