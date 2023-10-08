В Омской области пропала 2-летняя девочка, позже ее тело нашли в колодце

Ребенок гулял на улице вместе с братом и сестрой, в один момент девочка пропала.

© Фото: prok_omsk, Telegram

Пропавшую двухлетнюю девочку нашли накануне мертвой в колодце с водой в Исилькуле, говорится в сообщении Прокуратуры Омской области, передает «360».

По данным правоохранителей, в субботу днем ребенок 2020 года рождения находился на площадке рядом с домом, она была на прогулке вместе с братом и сестрой.

Мать девочки дома смотрела за 8-месячной дочкой, однако она периодически выходила на улицу, чтобы проверить детей.

Когда стемнело, она позвала их домой, однако малышки нигде не было. Семья начала ее искать вместе с соседями. Тело ребенка было найдено в колодце.