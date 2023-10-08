Минобороны показало, как артиллеристы уничтожили танк ВСУ в лесополосе

Бронемашина под прикрытием деревьев двигалась на огневую позицию.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские артиллеристы точным выстрелом подбили украинский танк, который под прикрытием лесополосы двигался на огневую позицию. Кадры точного попадания опубликовало Минобороны России.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении складов топлива на аэродромах в районе Житомира и Полтавской области «Озерное» и «Миргород». Оно предназначалось для украинской авиатехники.

Кроме того, разные военные склады были уничтожены в Одесской, Черкасской и Харьковской областях Украины.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.