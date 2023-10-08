Во Владивостоке 16-летний подросток без прав сбил двух пешеходов

Два человека 18 и 25 лет получили травмы.

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Во Владивостоке на острове Русский подросток без водительских прав сбил двух пешеходов, после чего врезался в четыре припаркованных ТС. Об этом сообщили в ГУ МВД по Приморскому краю.

Парень 16 лет ехал за рулем Toyota Mark II. Два перешехода, на которых он наехал, находились на обочине.

В результате произошедшего ДТП пострадали два человека - молодые люди в возрасте 18 и 25 лет получили травмы.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, повреждения получили легковушки и один мотоцикл.