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Посольство РФ в Израиле проверяет данные о похищении ХАМАС россиянок

10:22 08.10.2023
Пока дипломаты не могут подтвердить российское гражданство у девушек, о которых идет речь, сообщили «Звезде» в посольстве.
Посольство РФ в Израиле проверяет данные о похищении ХАМАС россиянок
© Фото: IMAGO, STR apaimages, Global Look Press
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Сотрудники посольства России в Израиле проверяют сообщения о похищении якобы двух россиянок боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки в районе города Офакима. Об этом «Звезде» сообщили в диппредставительстве.

Пока дипломаты не могут подтвердить российское гражданство у девушек, о которых идет речь. На учете в консульском отделе Посольства России в Израиле они не состоят. Никто из их близких родственников не обращался в консульский отдел посольства.

Российские дипломаты передали нужную информацию израильской стороне и сообщают, что находятся в контакте с компетентными службами, в том числе по этому вопросу.

Атака радикалов из палестинского движения ХАМАС на территорию произошла накануне. По последним данным, в ходе обострения конфликта погибли 300 израильтян, более 1,5 тысяч человек получили ранения. По данным СМИ, до 750 человек пропали без вести. Известно о десятках попавших в плен военных и мирных жителей. Число погибших в секторе Газа возросло до 250 человек, более 1,7 тысяч палестинцев ранены. 

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