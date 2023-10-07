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Лукашенко заявил, что Зеленский прав в отношении Запада, потому что его «кинули»

Владимир Рубанов
09:15 07.10.2023
Американцы пообещали Украине «деньги, вооружение и все прочее», и он их требует, считает белорусский президент.
Лукашенко заявил, что Зеленский прав в отношении Запада, потому что его «кинули»
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», когда требует военной помощи от Запада. По его словам, россияне и журналисты говорят о том, что Зеленский «попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно», но это не так.

Лукашенко объяснил, что Киев давно готовился к конфликту и создавал в Донбассе эшелонированную оборону. США сделали Украину жертвой и пообещали ей максимальную поддержку. Киевские власти приняли эту роль.

Американцы пообещали Зеленскому «деньги, вооружение и все прочее» и потребовали от него «воевать до последнего украинца», сказал президент Белоруссии. Но теперь Вашингтон не выполняет договоренностей. По мысли Лукашенко, Зеленский видит, что его «кинули», и ведет себя правильно, когда «едет и от них требует».

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