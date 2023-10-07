Во Франции со здания мэрии Вьена сняли флаг Украины после слов Зеленского о Баку

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Глава французского города Вьен Тьерри Ковач принял решение о том, чтобы снять с фронтона мэрии флаг Украины, передает ежедневная газета Le Dauphiné Libéré.

Как утверждается, это связано со словами украинского лидера Владимира Зеленского о помощи Баку Киеву, пишет RT.

Напомним, политик ранее в своем Telegram-канале написал, что поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора он выразил ему благодарность за гумпомощь.

«Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима - инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе», -приводит издание слова Ковача.

Однако, отметил мэр, то, что флаг был снят, не отменяет факта поддержки, которую город оказывает Украине.