Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Нижегородской области

При тушении пожара спасатели нашли тела взрослых мужчины и женщины, а также детей 2011-го, 2020-го и 2022 годов рождения.

© Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области © Фото: mchs52, Telegram

Семья с тремя детьми погибла при пожаре в частном жилом доме в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел по адресу населенный пункт Слизнево (входит в состав Арзамаса), улица Южная. К приезду пожарных деревянный бревенчатый дом горел по всей площади. При тушении спасатели нашли тела взрослых мужчины и женщины, а также детей 2011-го, 2020-го и 2022 годов рождения.

По какой причине начался пожар, пока не установлено. На месте работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

К тушению привлекали 41 человек и 15 единиц техники, уточнили в МЧС.