В стране и мире Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины Анна Назайкина Ночью в обоих регионах была объявлена воздушная тревога. © Фото: Andrey Nekrasov, imagebroker.com, Global Look Press Читайте нас на: В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти. Со слов главы одесской областной администрации Олега Кипера, пострадала припортовая инфраструктура. Он также добавил, что ночью на территории региона звучала воздушная тревога. В Полтавской области взрыв раздался в Миргородском районе, рассказал глава администрации Дмитрий Лунин. Там также сработали сирены. Он заявил, что данные о повреждениях критической инфраструктуры выясняются. К настоящему моменту в обоих регионах воздушная тревога отменена. Экспертное мнение и аналитика