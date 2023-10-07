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Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины

Анна Назайкина
07:49 07.10.2023
Ночью в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины
© Фото: Andrey Nekrasov, imagebroker.com, Global Look Press
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В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.

Со слов главы одесской областной администрации Олега Кипера, пострадала припортовая инфраструктура. Он также добавил, что ночью на территории региона звучала воздушная тревога.

В Полтавской области взрыв раздался в Миргородском районе, рассказал глава администрации Дмитрий Лунин. Там также сработали сирены. Он заявил, что данные о повреждениях критической инфраструктуры выясняются.

К настоящему моменту в обоих регионах воздушная тревога отменена.

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