Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской областях Украины
Ночью в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.
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В Одесской и Полтавской областях прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ и местные власти.
Со слов главы одесской областной администрации Олега Кипера, пострадала припортовая инфраструктура. Он также добавил, что ночью на территории региона звучала воздушная тревога.
В Полтавской области взрыв раздался в Миргородском районе, рассказал глава администрации Дмитрий Лунин. Там также сработали сирены. Он заявил, что данные о повреждениях критической инфраструктуры выясняются.
К настоящему моменту в обоих регионах воздушная тревога отменена.