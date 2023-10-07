ВС РФ отразили семь атак в районе Торского участка и Серебрянского лесничества

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Бойцы группировки «Центр» ВС РФ отбили семь атак украинских боевиков на Краснолиманском направлении, сообщил «Звезде» начальник пресс-центра Александр Савчук. Противник потерял примерно 60 военнослужащих.

Штурмовать российские позиции в районе Торского участка и Серебрянского лесничества пытались группы 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Российские военнослужащие накрыли атакующих огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации.

Два реактивных снаряда РСЗО HIMARS удалось сбить средствами ПВО, а в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы нанесли удар по более чем 20 украинским расчетам.

В районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР российские бомбардировщики уничтожили два командно-наблюдательных пункта украинских националистов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.