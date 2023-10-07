В стране и мире Минобороны РФ: силами ПВО в Истринском районе отражена атака беспилотника Ян Брацкий На месте падения обломков работают оперативные службы, никто не пострадал. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Истринском городском округе сбит беспилотный летательный аппарат. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны России. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», - сообщили в оборонном ведомстве. Об атаке беспилотника также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С его слов, на место происшествия уже прибыли представители оперативных служб, территория оцеплена. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается. Экспертное мнение и аналитика