Испания запустила первую собственную суборбитальную ракету-носитель Miura-1

Miura-1 является первой полностью разработанной и построенной в Испании ракетой.

© Фото: PLD Space X

В Испании компания PLD Space с третей попытки запустила суборбитальную ракету-носитель Miura-1. Как пишет агентство Reuters, этот запуск стал первым частным в Европе.

«Конечная цель запуска - провести первые летные испытания , которые позволят проверить технологию в реальных условиях», - говорится в материале издания.

Названная в честь породы боевых быков ракета имеет грузоподъемность 100 кг, для ее запуска требуются специфические погодные условия.

Запустить ракету пытались еще в мае, но тогда планы сорвал сильный порывистый ветер на высотах. Вторая попытка в июне тоже завершилась провалом из-за технических неполадок.