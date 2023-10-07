В России на 10,75% проиндексируют тариф на проезд в плацкартных и общих вагонах

Кроме того, вырастут тарифы на проезд в пригородных поездах и на перевозку грузов по железной дороге.

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Тариф на перевозку в плацкартных и общих вагонах в России проиндексируют на 10,75% с 1 декабря. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту приказа ФАС.

«Проектом приказа предусмотрена индексация с 1 декабря 2023 года <...> на перевозки <...> в составе поездов дальнего следования на 10,75%», - говорится в записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Дополнительно на 7,6% вырастут тарифы на перевозку в пригородных поездах, сказано в документе. Кроме того, увеличатся тарифы на перевозку грузов по железной дороге на 7,6%. Важно отметить, что с 1 по 31 декабря будет действовать дополнительная целевая надбавка к тарифу в 2% в связи с капремонтом инфраструктуры, пишет «360».

Ранее стало известно о планах Минтранспорта России, ОАО «РЖД» и Центра биометрических технологий провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования. Эксперимент намечен на первый квартал 2024 года. В Минцифры РФ пояснили, что использование биометрии ускорит идентификацию пассажиров.