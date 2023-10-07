В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России на 10,75% проиндексируют тариф на проезд в плацкартных и общих вагонах

Ян Брацкий
03:07 07.10.2023
Кроме того, вырастут тарифы на проезд в пригородных поездах и на перевозку грузов по железной дороге.
В России на 10,75% проиндексируют тариф на проезд в плацкартных и общих вагонах
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Тариф на перевозку в плацкартных и общих вагонах в России проиндексируют на 10,75% с 1 декабря. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту приказа ФАС.

«Проектом приказа предусмотрена индексация с 1 декабря 2023 года <...> на перевозки <...> в составе поездов дальнего следования на 10,75%»,  - говорится в записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Дополнительно на 7,6% вырастут тарифы на перевозку в пригородных поездах, сказано в документе. Кроме того, увеличатся тарифы на перевозку грузов по железной дороге на 7,6%. Важно отметить, что с 1 по 31 декабря будет действовать дополнительная целевая надбавка к тарифу в 2% в связи с капремонтом инфраструктуры, пишет «360».

Ранее стало известно о планах Минтранспорта России, ОАО «РЖД» и Центра биометрических технологий провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования. Эксперимент намечен на первый квартал 2024 года. В Минцифры РФ пояснили, что использование биометрии ускорит идентификацию пассажиров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
На Украине арестованы счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму свыше $460 млн
17:38 В стране и мире
Нефтяников призвали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
17:02 В стране и мире
Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Ван Хельсинга»
15:14 В стране и мире
Видео
Раздавивший такси в Москве в ноябре 2022 года водитель грузовика получил 12 лет
15:10 В стране и мире
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Киева сыграла
Популярное
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Видео
Вдова Алексея Балабанова показала редкие фотоснимки с Бодровым-младшим
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.