Ансамбль «Курсантское братство» завоевал гран-при творческого фестиваля «Катюша»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Для успеха специальной военной операции очень важна моральная поддержка бойцов. Именно их подвиги стали лейтмотивом крупнейшего фестиваля народного творчества «Катюша», который прошел в Москве.

Гран-при завоевал вокальный ансамбль «Курсантское братство», который представляет Военный университет имени Александра Невского.

Конкурс талантов проходит уже 18 лет, участники - не только военнослужащие Минобороны, но и представители других силовых ведомств. В этом году репертуар исполнителей серьезно изменился, в центре внимания, разумеется, доблесть и мужество наших воинов в зоне СВО. Особенно ярко эту тему отразили в номинации «Авторская песня».