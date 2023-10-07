Путин подарил школьнице из Пскова щенка, о котором она мечтала

Девочка самостоятельно написала и отправила президенту России послание с просьбой о собаке.

© Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Президент России Владимир Путин исполнил мечту школьницы из Пскова Виктории Афанасьевой, подарив ей щенка породы акита-ину, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

«Школьница из Пскова в этот день получила подарок от президента России Владимира Путина. Лидер страны исполнил давнюю мечту девочки — иметь свою собаку», - сказали в администрации региона.

По словам мамы девочки, школьница написала письмо президенту втайне от родителей, самостоятельно найдя адрес и отправив свое послание. В семье уверенно сказали, что будут ухаживать за новым питомцем «как нужно».

Девочка хотела себе собаку именно породы акита-ину, после того как увидела такую в фильме «Хатико». Школьница поблагодарила президента за исполнение мечты и счастье, которое подарил ей подарок президента, и отдельно поздравила российского лидера с днем рождения.