МО РФ: средства ПВО над Крымом сбили украинскую ракету комплекса С-200
По данным Минобороны России, переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была сбита над полуостровом около 22.00 мск.
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Вечером 7 октября Вооруженные силы России пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории полуострова Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны российской Федерации.
В оборонном ведомстве уточнили, что противник пытался ударить зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.
Дежурные средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и уничтожили вражескую ракету в воздухе, заключили в МО РФ.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.