В стране и мире МО РФ: средства ПВО над Крымом сбили украинскую ракету комплекса С-200 По данным Минобороны России, переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была сбита над полуостровом около 22.00 мск. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вечером 7 октября Вооруженные силы России пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории полуострова Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны российской Федерации. В оборонном ведомстве уточнили, что противник пытался ударить зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Дежурные средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и уничтожили вражескую ракету в воздухе, заключили в МО РФ. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика