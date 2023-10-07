МЧС предупредил москвичей о дожде, мокром снеге и усилении ветра в воскресенье

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Главное управление МЧС России по Москве обратилось к жителям столицы из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, автовладельцам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать обгонов, перестроений и опережений, а также парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями, и не оставлять детей без присмотра.

Отмечается, что до 18 часов 8 октября в мегаполисе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами возможно усиление ветра до 20 м/с.