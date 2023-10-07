Над Крымом сбита украинская ракета комплекса ПВО С-200
Российские военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Сегодня около шести часов вечера российские военные предотвратили попытку киевского режима атаковать территорию Крыма, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Националисты использовали переоборудованный в ударный вариант ракету ЗРК С-200. Она была своевременно обнаружена.
Ракету уничтожили в воздухе, подчеркнули в МО РФ.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.