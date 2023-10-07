Эксперт Кнутов: при запуске сотен ракет «Железный купол» собьет 10-15% целей

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, тактическая система ПРО «Железный купол» хорошо работает только по целям, у которых можно просчитать траекторию.

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Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о преимуществах и недостатках тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», разработанной израильской компанией Rafael.

«Если говорить о "Железном куполе", он создан Израилем давно, достаточно автоматизированная система, дорогая. Очень дорогая ракета, которая сбивает цель путем командного наведения. То есть со станции передается команда на ракеты, и она таким образом поражает цель. Вероятность поражения очень высокая при небольшом налете, то есть когда небольшое количество ракет противника, компьютер просчитывает траекторию и таким образом определяет, куда летит ракета. Если ракета летит, чтобы причинить ущерб каким-то объектам военным или гражданским, ее перехватывают. если определяют, что ракета упадет где-то в пустыре либо пролетит мимо, уйдет в сторону, то по ней ракета не используется», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Собеседник телеканала отметил, что главная особенность «Железного купола» заключается в том, что комплекс стационарный, подчеркнув, что при массированной атаке система поразит лишь 10-15 процентов вражеских ракет.

«Он может прикрыть площадь где-то 10 на 12 километров, то есть достаточно ограниченные у него возможности. До этого его применение показало, что при массированных налетах этот комплекс со своей задачей не справляется. То есть если будет нанесен удар сразу несколькими сотнями ракет, и десятки ракет будут идти с одного направления, то вероятность поражения будет 10-15%, остальные ракеты долетят до цели. Поэтому в свое время США купили у Израиля такой комплекс, потом провели испытания, сказали, что он якобы не стыкуется, то есть не сопрягается с их комплексами и дальнейшие закупки приостановили», - рассказал специалист.

Он добавил, что в последнее время Вашингтон пытается навязать Украине такой комплекс для того, чтобы не поставлять Киеву ЗРК Patriot.

«Но еще раз хочу сказать, что "Железный купол" на порядок уступает многим другим комплексам аналогичным. Он более-менее эффективно работает по целям с предсказуемой траекторией, то есть вот эти самодельные баллистические ракеты, которые используют ливанцы либо палестинцы против Израиля», - уточнил эксперт.

Кнутов заключил, что принципиальными недостатками «Железного купола» является то, что комплекс нельзя использовать как мобильный, «то есть он разворачивается стационарно на позиции и достаточно долго сворачивается, он уязвим, если его использовать в каких-то других конфликтах», а также то, что он хорош только по целям, у которых можно просчитать траекторию, то есть по баллистическим целям. По маневрирующим целям он работает не очень хорошо, пояснил эксперт.