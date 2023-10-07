На аэродромах «Озерное» и «Миргород» находилось топливо для авиатехники ВСУ.

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На аэродромах в районе Житомира и Полтавской области уничтожены склады топлива. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на аэродромах «Озерное» и «Миргород» находилось топливо для авиационной техники ВСУ.

Различные военные склады также были уничтожены в Одесской, Черкасской и Харьковской областях Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.