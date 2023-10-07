В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Крылов: часть арабского мира стала отходить от проблем Палестины

Владимир Рубанов
13:32 07.10.2023
Новая волна насилия на Ближнем Востоке связана с тем, что проблемы палестинцев не решаются десятилетиями и о них стали забывать, считает ведущий научный сотрудник Центр ближневосточных исследований МГИМО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Mohammed Talatene, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Процесс ближневосточного урегулирования на протяжении десятилетий находится в тупике, проблемы палестинцев не решаются, сказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Центр ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов. Поэтому вспышка насилия между Палестиной и Израилем была предсказуемой.

Палестинская проблема ушла на второй план, потому что мир занят событиями вокруг Украины, мировым экономическим кризисом, а до этого - пандемией коронавируса.

«Для палестинцев самое больное место - проблема Иерусалима. Американцы оторвались от положений, закрепленных в международных документах, и признали Иерусалим вечной неделимой столицей Израиля. Для палестинцев это потеря крупнейшего духовного, религиозного и политического центра. Администрация Трампа обещала палестинцам открыть консульство на территории Иерусалима. Но этого не произошло», - сказал Крылов.

Значительная часть арабского мира стала отходить от проблем Палестины. Это было связано с заключением при участии США так называемых Авраамовых соглашений - серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами в 2020-2021 гг. Главные спонсоры палестинцев, нефтяные монархии Персидского залива, стали заигрывать с Израилем, налаживать с ним отношения, решать экономические проблемы, забывая о проблемах палестинцев.

«Пошли постоянные обострения вокруг знаменитых исламских мечетей - Аль-Аксы и Куббат-ас-Сахра на Храмовой горе. Мало что сообщалось в последнее время в прессе, но там действительно были серьезные столкновения. Если об операциях Израиля “Огненный столб” в 2012 году или “Нерушимая скала” в 2014-м многие знали, осуждали, в том числе и США, то сейчас политика военного вторжения Израиля продолжалась, он проводил широкомасштабные операции, но об этом перестали говорить», - сказал Александр Крылов.

ХАМАС почувствовал, что все начинают забывать о палестинской проблеме и он о ней и напомнил. Происходят самые настоящие военные столкновения, впервые палестинцы смогли прорвать границу. Пока рано судить, какие будут последствия и данные о жертвах разнятся. Скорее всего, израильтяне ответят очень серьезно, говорит эксперт.

Крупная военная операция израильской армии в секторе Газа масштаба 2012 и 2014 годов, скорее всего, положит конец Авраамовым соглашениям, сказал Александр Крылов. Еще неизвестно, как поведут себя основные игроки на поле израильско-палестинского противостояния: «Хезболла», проиранские силы в Сирии, как отреагирует сам Иран и вообще арабский мир. Может быть, они не ограничатся декларациями.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:29 В стране и мире
Видео
В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря «Единой России»
11:47 В стране и мире
Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС объявил его стране войну
11:26 В стране и мире
Боевики ХАМАС сообщили, что захватили в плен более 35 израильтян
11:16 В стране и мире
Житель Уразово Белгородской области погиб при обстреле ВСУ «Градом»
11:06 В стране и мире
Видео
Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.