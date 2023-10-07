Эксперт Крылов: часть арабского мира стала отходить от проблем Палестины

Новая волна насилия на Ближнем Востоке связана с тем, что проблемы палестинцев не решаются десятилетиями и о них стали забывать, считает ведущий научный сотрудник Центр ближневосточных исследований МГИМО.

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Процесс ближневосточного урегулирования на протяжении десятилетий находится в тупике, проблемы палестинцев не решаются, сказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Центр ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов. Поэтому вспышка насилия между Палестиной и Израилем была предсказуемой.

Палестинская проблема ушла на второй план, потому что мир занят событиями вокруг Украины, мировым экономическим кризисом, а до этого - пандемией коронавируса.

«Для палестинцев самое больное место - проблема Иерусалима. Американцы оторвались от положений, закрепленных в международных документах, и признали Иерусалим вечной неделимой столицей Израиля. Для палестинцев это потеря крупнейшего духовного, религиозного и политического центра. Администрация Трампа обещала палестинцам открыть консульство на территории Иерусалима. Но этого не произошло», - сказал Крылов.

Значительная часть арабского мира стала отходить от проблем Палестины. Это было связано с заключением при участии США так называемых Авраамовых соглашений - серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами в 2020-2021 гг. Главные спонсоры палестинцев, нефтяные монархии Персидского залива, стали заигрывать с Израилем, налаживать с ним отношения, решать экономические проблемы, забывая о проблемах палестинцев.

«Пошли постоянные обострения вокруг знаменитых исламских мечетей - Аль-Аксы и Куббат-ас-Сахра на Храмовой горе. Мало что сообщалось в последнее время в прессе, но там действительно были серьезные столкновения. Если об операциях Израиля “Огненный столб” в 2012 году или “Нерушимая скала” в 2014-м многие знали, осуждали, в том числе и США, то сейчас политика военного вторжения Израиля продолжалась, он проводил широкомасштабные операции, но об этом перестали говорить», - сказал Александр Крылов.

ХАМАС почувствовал, что все начинают забывать о палестинской проблеме и он о ней и напомнил. Происходят самые настоящие военные столкновения, впервые палестинцы смогли прорвать границу. Пока рано судить, какие будут последствия и данные о жертвах разнятся. Скорее всего, израильтяне ответят очень серьезно, говорит эксперт.

Крупная военная операция израильской армии в секторе Газа масштаба 2012 и 2014 годов, скорее всего, положит конец Авраамовым соглашениям, сказал Александр Крылов. Еще неизвестно, как поведут себя основные игроки на поле израильско-палестинского противостояния: «Хезболла», проиранские силы в Сирии, как отреагирует сам Иран и вообще арабский мир. Может быть, они не ограничатся декларациями.